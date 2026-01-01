Bulle musicale Le Kiosque Dinan
Bulle musicale Le Kiosque Dinan mercredi 28 janvier 2026.
Bulle musicale
Le Kiosque 21 rue Victor Basch Dinan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-28 18:30:00
fin : 2026-01-28 19:30:00
Date(s) :
2026-01-28
Les bulles musicales sont de courts concerts de nos apprentis musiciens qui vous présentent leurs derniers morceaux.
Ecoute curieuse et bienveillante demandée ! .
Le Kiosque 21 rue Victor Basch Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 06 04
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Bulle musicale Dinan a été mis à jour le 2026-01-13 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme