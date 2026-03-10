Bulle musicale famille Le Kiosque Dinan
Bulle musicale famille Le Kiosque Dinan mercredi 8 avril 2026.
Bulle musicale famille
Le Kiosque 21 rue Victor Basch Dinan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 18:30:00
fin : 2026-04-08 19:30:00
Date(s) :
2026-04-08
Mamie au piano, tonton à la trompette, maman à la guitare et les enfants aux percussions. Venez jouer au Kiosque site de Dinan en famille ! .
Le Kiosque 21 rue Victor Basch Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 06 04
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English :
L’événement Bulle musicale famille Dinan a été mis à jour le 2026-03-10 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme