Bulle musicale Médiathèque Le Teich

Bulle musicale

Médiathèque 67 rue des pins Le Teich Gironde

Début : 2025-12-03 09:45:00

fin : 2025-12-03 10:15:00

2025-12-03

Dans le cadre de la quinzaine espagnole, Ona Maé propose aux enfants de 3 mois à 5 ans une bulle musicale.

Animation gratuite.

Réservation conseillée. .

Médiathèque 67 rue des pins Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 15 82 19 bibliotheque@leteich.fr

