Bulle musicale Médiathèque Le Teich

Médiathèque 67 rue des pins Le Teich Gironde

Début : 2025-12-03 09:45:00
fin : 2025-12-03 10:15:00

2025-12-03

Dans le cadre de la quinzaine espagnole, Ona Maé propose aux enfants de 3 mois à 5 ans une bulle musicale.
Animation gratuite.
Réservation conseillée.   .

Médiathèque 67 rue des pins Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 15 82 19  bibliotheque@leteich.fr

