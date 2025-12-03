Bulle musicale Médiathèque Le Teich
Bulle musicale Médiathèque Le Teich mercredi 3 décembre 2025.
Bulle musicale
Médiathèque 67 rue des pins Le Teich Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-03 09:45:00
fin : 2025-12-03 10:15:00
Date(s) :
2025-12-03
Dans le cadre de la quinzaine espagnole, Ona Maé propose aux enfants de 3 mois à 5 ans une bulle musicale.
Animation gratuite.
Réservation conseillée. .
Médiathèque 67 rue des pins Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 15 82 19 bibliotheque@leteich.fr
English : Bulle musicale
German : Bulle musicale
Italiano :
Espanol : Bulle musicale
L’événement Bulle musicale Le Teich a été mis à jour le 2025-11-19 par OT Le Teich