Bulle musicale ONA MAE Rue du 19 Mars 1962 Léognan

Rue du 19 Mars 1962 Espace Culturel Georges Brassens Léognan Gironde

Début : 2025-12-13

2025-12-13

Concert petite enfance

Deux sessions 10h et 11h / Durée 30 minutes chacune

Age 3 mois 6 ans

Voyage (musical) à la découverte du bonheur …ode à la rencontre de l’autre, de soi…

Petit enfant se questionne, il aime beaucoup de choses, des choses et des moments qui le rendent heureux, très heureux même !… Mais est-ce vrai pour tout le monde et partout ? Commence alors son voyage à la recherche de réponses qu’il trouvera, au fil de belles rencontres. Et toi, qu’est-ce qui te rend heureux-heureuse ?

Ona Mae c’est le projet de Mariona Villadelprat, anthropologue, musicienne et compositrice. Son attrait fort pour les musiques et cultures d’ailleurs, a façonné un style sensible, ouvert au monde.

Artiste Mariona Villadelprat

Production Transrock Krakatoa

Crédit illustration Milena Guell ou Harden Hu .

Rue du 19 Mars 1962 Espace Culturel Georges Brassens Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 01 30 culture@mairie-leognan.fr

