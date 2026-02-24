Bulle musicale Victor Jara

Le Kiosque Dinan

Début : 2026-03-18 18:30:00

fin : 2026-03-18 19:30:00

2026-03-18

Les musiciens du site de Dinan rendent hommage au répertoire de Victor Jara, chanteur et guitariste chilien, lors d’une bulle musicale. .

Le Kiosque 21 rue Victor Basch Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 06 04

