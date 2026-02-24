Bulle musicale Victor Jara Le Kiosque Dinan
Bulle musicale Victor Jara Le Kiosque Dinan mercredi 18 mars 2026.
Bulle musicale Victor Jara
Début : 2026-03-18 18:30:00
fin : 2026-03-18 19:30:00
2026-03-18
Les musiciens du site de Dinan rendent hommage au répertoire de Victor Jara, chanteur et guitariste chilien, lors d’une bulle musicale. .
Le Kiosque 21 rue Victor Basch Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 06 04
