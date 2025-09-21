Bulle – Spectacle musical dans le jardin du musée Musée Bertrand Châteauroux

Bulle – Spectacle musical dans le jardin du musée Musée Bertrand Châteauroux dimanche 21 septembre 2025.

Bulle – Spectacle musical dans le jardin du musée Dimanche 21 septembre, 14h30 Musée Bertrand Indre

Entrée libre et gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:30:00

Retrouvez les artistes de la compagnie Barda autour d’une sieste musicale et créative destinée aux petits et aux grands. Au programme : improvisation et tisane à volonté.

Dans le jardin du musée Bertrand.

Musée Bertrand 2 Rue Descente des Cordeliers, 36000 Châteauroux, France Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire 0254611234 https://www.chateauroux-metropole.fr/sepanouir/culture/musee-bertrand Construction du XVIIIe siècle élevée à l’emplacement d’une maison acquise en 1769 par les ancêtres du général Bertrand. Les plans furent dressés par Martin Boucher, premier ingénieur du Roi.

L’entrée monumentale ouvre sous un grand arc percé dans un mur écran qui continue la façade latérale de l’hôtel. Elle mène à la cour formée par le bâtiment principal et deux ailes en retour. Des constructions plus récentes ont allongé ces ailes. La façade sur jardin est animée par un avant-corps semi circulaire que forme le petit salon ovale. Cet avant-corps est couronné par une balustrade. Parking place Lafayette

Retrouvez les artistes de la compagnie Barda autour d’une sieste musicale et créative destinée aux petits et aux grands. Au programme : improvisation et tisane à volonté.

© Ministère de la Culture