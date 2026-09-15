Bulles ados – parents : cap sur l’adolecence ! Campus de projets de Parthenay Parthenay

mercredi 7 octobre 2026 · Campus de projets de Parthenay · Parthenay

Informations pratiques

Parthenay

Bulles ados – parents : cap sur l’adolecence !

Campus de projets de Parthenay 42 Avenue Pierre Mendès France Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 14:30:00

fin : 2026-10-07 16:30:00

Date(s) :

2026-10-07

L’adolescence : une aventure à vivre ensemble plutôt qu’un mystère à subir !

Venez partager un moment hors du temps avec votre jeune pour aller à la rencontre de cette période qui nous questionne tant, qu’on soit ado ou adulte.

Nous vous y attendons au Campus de projets de Parthenay salle 3.0

-A destination des parents d’adolescents et adolescents de 11 à 14 ans

-Sur inscription .

Campus de projets de Parthenay 42 Avenue Pierre Mendès France Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 00 61 01 parentalite@cc-parthenay-gatine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bulles ados – parents : cap sur l’adolecence !

L’événement Bulles ados – parents : cap sur l’adolecence ! Parthenay a été mis à jour le 2026-09-11 par CC Parthenay Gâtine