Bulles ados – parents : cap sur l’adolecence ! Campus de projets de Parthenay Parthenay
mercredi 7 octobre 2026 · Campus de projets de Parthenay · Parthenay
Informations pratiques
Parthenay
Bulles ados – parents : cap sur l’adolecence !
Campus de projets de Parthenay 42 Avenue Pierre Mendès France Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 14:30:00
fin : 2026-10-07 16:30:00
Date(s) :
2026-10-07
L’adolescence : une aventure à vivre ensemble plutôt qu’un mystère à subir !
Venez partager un moment hors du temps avec votre jeune pour aller à la rencontre de cette période qui nous questionne tant, qu’on soit ado ou adulte.
Nous vous y attendons au Campus de projets de Parthenay salle 3.0
-A destination des parents d’adolescents et adolescents de 11 à 14 ans
-Sur inscription .
Campus de projets de Parthenay 42 Avenue Pierre Mendès France Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 00 61 01 parentalite@cc-parthenay-gatine.fr
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English : Bulles ados – parents : cap sur l’adolecence !
L’événement Bulles ados – parents : cap sur l’adolecence ! Parthenay a été mis à jour le 2026-09-11 par CC Parthenay Gâtine
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