BULLES BATTLE DE NOEL À L’ESPACE VIN Saint-Chinian

BULLES BATTLE DE NOEL À L’ESPACE VIN

8 avenue de Béziers Saint-Chinian Hérault

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-14

2025-12-13

Bulles Battle de Noël Crémant, Blanquette ou Champagne ?

Plongez dans l’Esprit de Fêtes avec un Défi Pétillant !

Préparez-vous pour un week-end unique où l’élégance des bulles rencontre le mystère de la dégustation à l’aveugle ! Que vous soyez connaisseur ou simplement amateur de bons moments, venez tester vos papilles et tentez de démêler le vrai du faux.

Le Principe de la Bulles Battle est simple

Nous mettrons à votre dégustation une sélection de Crémants, Blanquettes de Limoux et Champagnes. Saurez-vous identifier le prestigieux Champagne de ses cousins, le Crémant et la Blanquette ? Le challenge est lancé !

Côté Gourmandise Les Saveurs d’Il était une fois…

Pour accompagner ces bulles et aiguiser vos sens, nous vous proposons une dégustation des produits d’exception de la maison Il était une fois

Tartinables créatifs.

Truite fumée artisanale de qualité.

Tarif Dégustation Bulles Battle de Noël 10€ par personne.

Prolongation Gourmande au Saint Anian

Envie de savourer l’instant ? Prolongez ce moment de plaisir dans le cadre chaleureux du bar à vin Le Saint Anian.

Vous avez la possibilité de réserver votre table pour vous régaler avec des mets de fêtes

Samedi 13 décembre et Dimanche 14 décembre

Au menu Huîtres, Foie Gras, Truite Fumée et autres délices de saison

Comment Réserver ? Lors de l’achat de votre dégustation à 10€, indiquez simplement votre souhait de prolonger le moment (Samedi ou Dimanche ) dans les commentaires.

Ne manquez pas ce week-end festif, ludique et gourmand ! Réservez vite votre place pour la Bulles Battle de Noël et votre table au Saint Anian. .

8 avenue de Béziers Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 38 23 18 info@espace-vin.com

English :

Christmas Bubbles Battle: Crémant, Blanquette or Champagne?

Get into the holiday spirit with a Sparkling Challenge!

German :

Bubble Battle zu Weihnachten: Crémant, Blanquette oder Champagner?

Tauchen Sie mit einer prickelnden Herausforderung in den Geist der Festtage ein!

Italiano :

Battaglia delle bollicine di Natale: Crémant, Blanquette o Champagne?

Entrate nello spirito festivo con una sfida a colpi di bollicine!

Espanol :

La batalla de las burbujas navideñas: ¿Crémant, Blanquette o Champagne?

Sumérgete en el espíritu navideño con un desafío de burbujas

