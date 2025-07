Bulles Champêtre un pique-nique de rêve au pied des vignes. Domaine Clotilde Davenne Préhy

Domaine Clotilde Davenne 3 rue de Chantemerle Préhy Yonne

Tarif : 45 – 45 – 55 EUR

Début : 2025-07-19 11:00:00

fin : 2025-07-19 15:30:00

2025-07-19

Rendez-vous au Domaine à Préhy pour le départ de la balade champêtre à la découverte du vignoble du Domaine. Pour se balader dans un paysage viticole estival, découvrir la vigne et ses secrets avec votre guide et se régaler en famille, entre amis ou en amoureux ! Nous prévoyons un panier pique-nique composé de spécialités locales que nous dégusterons dans les vignes avec les vins du Domaine et les bulles du Crémant Grand Millésime, cuvée anniversaire des 20 ans ! Votre guide vous fera découvrir, au long du parcours dans les vignes, les différents travaux réalisés à cette époque de l’année, mais aussi tout ce qui l’amène à préparer de beaux raisins pour faire de bons vins. Aux pieds des vignes, dans le contexte, il vous fera déguster les vins du Domaine et vous pourrez respirer la nature dont il est issu.

• Balade champêtre pour les 20 ans du Domaine

• Panier pique-nique de spécialités locales

• Dégustation de 3 à 5 vins du Domaine aux pieds des vignes

• En couple, en famille ou entre amis

• Départ du Domaine à Préhy à 11H00- retour vers 15H30

• Promenade de 6 à 8 km, niveau débutant

• Tarif 55 € pour deux personnes comprenant le panier pique-nique, un borsalino, une bouteille d’eau et des vins du Domaine et 45 € pour une personne

Les paniers sont prévus pour deux personnes, car la plupart des mets sont difficiles à diviser. Si vous venez en solo, vous pouvez prendre un panier complet et ce que vous ne dégustez pas sur place, vous pourrez l’emporter!

A prévoir

• Chaussures fermées .

Domaine Clotilde Davenne 3 rue de Chantemerle Préhy 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

