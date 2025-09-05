Bulles de bien-être et créateurs Salle communale Bagneux
Bulles de bien-être et créateurs Salle communale Bagneux vendredi 5 septembre 2025.
Bulles de bien-être et créateurs
Salle communale 1 Grand’rue Bagneux Allier
Début : 2025-09-05 17:30:00
fin : 2025-09-05 22:30:00
2025-09-05
Découvrez un univers de bien-être et de créativité ! Massages, réflexologie, magnétisme, artisanat et produits naturels vous attendent dans une ambiance conviviale et ressourçante. ✨
Salle communale 1 Grand’rue Bagneux 03460 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 58 41 21 35
English :
Discover a world of well-being and creativity! Massages, reflexology, magnetism, handicrafts and natural products await you in a friendly, rejuvenating atmosphere. ?
German :
Entdecken Sie eine Welt des Wohlbefindens und der Kreativität! Massagen, Reflexzonenmassage, Magnetismus, Kunsthandwerk und Naturprodukte erwarten Sie in einer freundlichen und erholsamen Atmosphäre. ?
Italiano :
Scoprite un mondo di benessere e creatività! Massaggi, riflessologia, magnetismo, artigianato e prodotti naturali vi aspettano in un’atmosfera amichevole e rigenerante. ?
Espanol :
¡Descubra un mundo de bienestar y creatividad! Masajes, reflexología, magnetismo, artesanía y productos naturales le esperan en un ambiente acogedor y rejuvenecedor. ?
