Bulles de bien-être et créateurs Salle communale Bagneux

Bulles de bien-être et créateurs Salle communale Bagneux vendredi 5 septembre 2025.

Bulles de bien-être et créateurs

Salle communale 1 Grand’rue Bagneux Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-05 17:30:00

fin : 2025-09-05 22:30:00

Date(s) :

2025-09-05

Découvrez un univers de bien-être et de créativité ! Massages, réflexologie, magnétisme, artisanat et produits naturels vous attendent dans une ambiance conviviale et ressourçante. ✨

.

Salle communale 1 Grand’rue Bagneux 03460 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 58 41 21 35

English :

Discover a world of well-being and creativity! Massages, reflexology, magnetism, handicrafts and natural products await you in a friendly, rejuvenating atmosphere. ?

German :

Entdecken Sie eine Welt des Wohlbefindens und der Kreativität! Massagen, Reflexzonenmassage, Magnetismus, Kunsthandwerk und Naturprodukte erwarten Sie in einer freundlichen und erholsamen Atmosphäre. ?

Italiano :

Scoprite un mondo di benessere e creatività! Massaggi, riflessologia, magnetismo, artigianato e prodotti naturali vi aspettano in un’atmosfera amichevole e rigenerante. ?

Espanol :

¡Descubra un mundo de bienestar y creatividad! Masajes, reflexología, magnetismo, artesanía y productos naturales le esperan en un ambiente acogedor y rejuvenecedor. ?

L’événement Bulles de bien-être et créateurs Bagneux a été mis à jour le 2025-08-29 par Office du tourisme de Moulins & sa région