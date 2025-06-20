Bulles de Culture Apéritives « la tournée des fontaines » Angers

Bulles de Culture Apéritives « la tournée des fontaines » Angers vendredi 22 août 2025.

Bulles de Culture Apéritives « la tournée des fontaines »

place du Ralliement, devant le Grand Théâtre Angers Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-22 18:30:00

fin : 2025-09-12 19:30:00

Date(s) :

2025-08-22 2025-08-29 2025-09-12 2025-09-19

Chaque fontaine a un style qui illustre son époque et correspond à sa fonction abreuver, décorer, rafraîchir…

A travers ses fontaines, Angers dévoile son histoire.

Proposition de poursuivre autour d’un verre. .

place du Ralliement, devant le Grand Théâtre Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 odilewibault@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Bulles de Culture Apéritives « la tournée des fontaines » Angers a été mis à jour le 2025-08-14 par Destination Angers