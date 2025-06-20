Bulles de Culture Apéritives « la tournée des fontaines » Angers
Bulles de Culture Apéritives « la tournée des fontaines » Angers vendredi 22 août 2025.
place du Ralliement, devant le Grand Théâtre Angers Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2025-08-22 18:30:00
fin : 2025-09-12 19:30:00
Date(s) :
2025-08-22 2025-08-29 2025-09-12 2025-09-19
Chaque fontaine a un style qui illustre son époque et correspond à sa fonction abreuver, décorer, rafraîchir…
A travers ses fontaines, Angers dévoile son histoire.
Proposition de poursuivre autour d’un verre. .
place du Ralliement, devant le Grand Théâtre Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 odilewibault@gmail.com
