Bulles de Culture Apéritives Maxi Angevines, précur-sœurs des lanceuses d’alerte Angers
Bulles de Culture Apéritives Maxi Angevines, précur-sœurs des lanceuses d’alerte Angers samedi 14 mars 2026.
Bulles de Culture Apéritives Maxi Angevines, précur-sœurs des lanceuses d’alerte
en face de la Caisse des Allocations Familiales Angers Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 17:30:00
fin : 2026-03-28 19:00:00
Date(s) :
2026-03-14 2026-03-28
.
en face de la Caisse des Allocations Familiales Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 75 07 83 07 odilewibault@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Bulles de Culture Apéritives Maxi Angevines, précur-sœurs des lanceuses d’alerte Angers a été mis à jour le 2026-02-15 par Destination Angers