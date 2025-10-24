Bulles de Culture Apéritives Mini devant la CAF Angers
Bulles de Culture Apéritives Mini devant la CAF Angers vendredi 24 octobre 2025.
Bulles de Culture Apéritives Mini
devant la CAF 8 place de la gare Angers Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2025-10-24 18:00:00
fin : 2025-10-24 19:00:00
2025-10-24 2025-11-07 2025-11-28
1h de circuit pour découvrir le secteur de la gare .
devant la CAF 8 place de la gare Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 75 07 83 07 odilewibault@gmail.com
