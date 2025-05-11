Bulles de Culture Matinales Odorico Angers
Bulles de Culture Matinales Odorico Angers dimanche 24 août 2025.
Bulles de Culture Matinales Odorico
1 boulevard du Maréchal Foch Angers Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2025-08-24 11:00:00
fin : 2025-08-31 12:30:00
2025-08-24 2025-08-31 2025-09-14
A Angers, les mosaïques d’Odorico soulignent et subliment quelques édifices Art Déco du centre-ville. .
1 boulevard du Maréchal Foch Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 odilewibault@gmail.com
