Bulles de Culture Tea-Time Maxi (1h30) devant la CAF Angers

Bulles de Culture Tea-Time Maxi (1h30)
devant la CAF 8 place de la gare Angers Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2025-11-25 14:30:00
fin : 2025-11-25 16:00:00
2025-11-25
1h30 de circuit pour découvrir le secteur de la gare .
devant la CAF 8 place de la gare Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 75 07 83 07 odilewibault@gmail.com
