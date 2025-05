Bulles de Folie au Champagne Urbain Père & Fils – Baroville, 17 mai 2025 14:00, Baroville.

Aube

Bulles de Folie au Champagne Urbain Père & Fils 4 rue de la Côte Sandrey Baroville Aube

Le Champagne Urbain Père & Fils vous invite à sa traditionnelle portes ouvertes « Bulles de Folie ».

Au programme

– Bourse d’échange de capsules

– Samedi soir: soirée animée par Philippe Marey

– Dimanche matin: balade pétillante dans les vignes, 10€, rendez-vous au pressoir à 9h

– Restauration: barbecue et frites fraiches maison, jambon à l’os le dimanche midi

Producteurs présents le week-end:

Domaine Guiet-Petit (pineau et cognac)

Domaine Jost (vins d’Alsace)

Domaine Christophe Patrice (vins de Chablis)

Domaine Rampon (vins du beaujolais)

Tire bouchons des Iles (rhum)

La Coque d’or (escargots)

Au fumoir vosgien (spécialités maison)

Ruchers du fourneau (miels et ses dérivés)

Créations bijoux Corilou

Jacquenet-Malin (accessoires et mobilier de jardin) .

4 rue de la Côte Sandrey

Baroville 10200 Aube Grand Est +33 3 25 27 00 36 champagne.urbain@wanadoo.fr

