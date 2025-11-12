Bulles de parents ter, 26 rue de l’Aumônerie Gençay

Bulles de parents ter, 26 rue de l’Aumônerie Gençay mercredi 12 novembre 2025.

Bulles de parents

ter, 26 rue de l’Aumônerie Maison de la Petite Enfance Gençay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12

fin : 2025-11-12

Date(s) :

2025-11-12

Futurs et Jeunes Parents, temps d’échange proposé par Justine référente famille et Karine Levesque Puéricultrice PMI. Morticité fine Réalisation d’une Pâte à modeler. Gratuit, sur inscription. .

ter, 26 rue de l’Aumônerie Maison de la Petite Enfance Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine famille@millebulles-csc86.org

English : Bulles de parents

German : Bulles de parents

Italiano :

Espanol : Bulles de parents

L’événement Bulles de parents Gençay a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou