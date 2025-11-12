Bulles de parents ter, 26 rue de l’Aumônerie Gençay
Bulles de parents ter, 26 rue de l’Aumônerie Gençay mercredi 12 novembre 2025.
Bulles de parents
ter, 26 rue de l’Aumônerie Maison de la Petite Enfance Gençay Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-12
fin : 2025-11-12
Date(s) :
2025-11-12
Futurs et Jeunes Parents, temps d’échange proposé par Justine référente famille et Karine Levesque Puéricultrice PMI. Morticité fine Réalisation d’une Pâte à modeler. Gratuit, sur inscription. .
ter, 26 rue de l’Aumônerie Maison de la Petite Enfance Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine famille@millebulles-csc86.org
English : Bulles de parents
German : Bulles de parents
Italiano :
Espanol : Bulles de parents
L’événement Bulles de parents Gençay a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou