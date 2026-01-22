BULLES DE SAVON GÉANTES SQUARE LAURET Bagnères-de-Luchon

BULLES DE SAVON GÉANTES

SQUARE LAURET Allées d’Etigny Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05 15:00:00

fin : 2026-03-05 18:00:00

Date(s) :

2026-03-05

Une animation originale avec la sculptrice de bulles de savon géantes Bylette qui créera des bulles éphémères qui se côtoient, virevoltent et s’envolent devant un public captivé.

En déambulation.

Gratuit et sans réservation. .

SQUARE LAURET Allées d’Etigny Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 68 32

English :

Giant soap bubble sculptor Bylette creates ephemeral bubbles that mingle, twirl and soar before a captivated audience.

On the move.

L’événement BULLES DE SAVON GÉANTES Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-01-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE