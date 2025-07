Bulles de Talents – Jemyson Maison de quartier Maison Blanche Reims

Bulles de Talents – Jemyson Vendredi 18 juillet, 19h00 Maison de quartier Maison Blanche Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-18T19:00:00 – 2025-07-18T20:30:00

Fin : 2025-07-18T19:00:00 – 2025-07-18T20:30:00

Bulles de Talents – Les Vendredis Artistiques de Reims

✨ L’été à Reims va vibrer au rythme des artistes locaux !

Tous les vendredis de juillet, de 19h à 20h, découvrez Bulles de Talents, une scène ouverte en plein air dédiée aux musiciens, chanteurs, poètes, comédiens et danseurs de Reims et alentours.

Une heure de performance gratuite, conviviale et pleine de surprises artistiques !

En terrasse ou sur une place publique, profitez de l’ambiance estivale pour soutenir la création locale et vivre des moments uniques entre habitants.

Rendez-vous le 18 juillet 2025

Gratuit – Tout public – Ambiance festive garantie !

Un événement UFCV Reims, en partenariat avec les talents du territoire.

Maison de quartier Maison Blanche Place de Lisieux 51100 Reims Reims 51100 Maison Blanche Marne Grand Est

©Jemyson