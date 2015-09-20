Bulles d’Enfance Montsûrs

Informations pratiques

Montsûrs

Bulles d’Enfance

29 Rue du Pont Montsûrs Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 18:00:00

fin : 2026-11-05 18:00:00

Date(s) :

2026-09-17

Il existe en chacun de nous une bulle d’enfance.Un refuge où demeurent les éclats de rire, les jeux, les rêves, les premières découvertes… mais parfois aussi les blessures, les peurs et les combats qui nous construisent.

Les 18 peintres et sculpteurs réunis pour cette exposition ont accepté un défi délicat traduire en couleurs, en matières et en formes ce que l’enfance laisse en chacun de nous, bien au-delà des années.

Au fil des œuvres, vous y retrouverez peut-être un souvenir oublié, un jeu, un regard, une émotion… ou simplement un instant de votre propre enfance.

Nous avons le plaisir de vous inviter à découvrir notre nouvelle exposition

BULLES D’ENFANCE

Du 17 septembre au 5 novembre 2026

À travers des univers tantôt tendres, joyeux, poétiques ou plus profonds, chaque artiste livre une vision personnelle de l’enfance. Peintures et sculptures dialoguent pour offrir une exposition riche en émotions, où chacun pourra se reconnaître, s’émerveiller ou simplement se laisser toucher.

Mais Bulles d’Enfance est aussi une exposition porteuse d’espoir.

Parce que certains enfants voient malheureusement leur bulle d’insouciance bousculée par la maladie, une partie des ventes des œuvres sera reversée à l’association Les P’tits Soleils, qui accompagne les jeunes patients du Centre Hospitalier de Laval.

Les fonds récoltés permettront de renouveler les jeux des plus jeunes patients et de leur offrir, le temps d’un séjour, quelques instants de sourire et d’évasion.

Artistes exposants

Joele Ardans • Muriel Besnard • Rita Cau • Danièle Deletang . Anne-Michèle Dumoulin • Sylvie Grich • Jeanne Guilloux . Jean-Michel Idier • Nicolas Jouet • Sophie Le Clanche . Brigitte Masquelier • Adeline Meyer-Moreau • Jean-François Morro . Patrick Patrascu • Marie-Claire Pinson • Marie-Claire Ricaux . Angelica Richard • Nathalie Sabourin

Afin de faire vivre cette exposition au fil des semaines, nous vous proposons plusieurs rendez-vous autour de l’art et de la création

– Dimanche 20 septembre 15 h

démonstration de peinture avec Jean-François Morro(gratuit).

– Samedi 3 octobre de 10 h 30 à 17 h

rencontre et dédicaces avec les autrices jeunesse Jane Barber et Fabienne Touchais Raimbault (entrée libre livres à la vente sur place).

– Samedi 10 octobre de 16 h à 18 h

démonstration de pastel par Marie-Claire Ricaux(gratuit).

– Samedi 24 octobre de 14 h 30 à 17 h 30

atelier de Papercraft animé par Marie-Claire Pinson (sur inscription 10 € matériel fourni).

En venant découvrir cette exposition, en rencontrant les artistes ou en acquérant une œuvre, vous contribuerez à faire vivre un projet où l’art, l’émotion et la solidarité avancent ensemble.

Au plaisir de vous accueillir,

L’équipe de la MAJESTIC GALLERY MONTSÛRS

Majestic Gallery Montsûrs

29 rue du Pont 53150 Montsûrs .

29 Rue du Pont Montsûrs 53150 Mayenne Pays de la Loire +33 7 60 45 80 77 contact@majestic-gallery.com

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English :

There is a bubble of childhood within each of us—a refuge where bursts of laughter, games, dreams, and first discoveries linger… but sometimes also the wounds, fears, and struggles that shape who we are.

L’événement Bulles d’Enfance Montsûrs a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons