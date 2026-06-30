Coutances

Bulles d’été atelier origami

Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 16:00:00

fin : 2026-08-13 17:30:00

Date(s) :

2026-08-13

Bulles d’été atelier origami au square de l’Evêché à Coutances.

Tous les jeudis, de 16h à 17h0. .

Coutances 50200 Manche Normandie

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English : Bulles d’été atelier origami

L’événement Bulles d’été atelier origami Coutances a été mis à jour le 2026-06-24 par Coutances Tourisme