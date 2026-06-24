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Bulles d’été découverte du Qi Gong Coutances

Bulles d’été découverte du Qi Gong Coutances

Bulles d’été découverte du Qi Gong Coutances jeudi 13 août 2026.

Ville
50200 Coutances
Département
Manche
Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
17:30:00
Tarif

Coutances

Bulles d’été découverte du Qi Gong

Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 17:30:00
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Bulles d’été découverte du Qi Gong au square de l’Evêché à Coutances.
Tous les jeudis à 17h0.   .

Coutances 50200 Manche Normandie  

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English : Bulles d’été découverte du Qi Gong

L’événement Bulles d’été découverte du Qi Gong Coutances a été mis à jour le 2026-06-24 par Coutances Tourisme

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