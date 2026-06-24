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Bulles d’été initiation badminton Coutances

Bulles d’été initiation badminton Coutances

Bulles d’été initiation badminton Coutances samedi 15 août 2026.

Ville
50200 Coutances
Département
Manche
Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Tarif

Coutances

Bulles d’été initiation badminton

Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Bulles d’été initiation badminton au square de l’Evêché à Coutances.
Tous les samedis après-midi.   .

Coutances 50200 Manche Normandie  

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English : Bulles d’été initiation badminton

L’événement Bulles d’été initiation badminton Coutances a été mis à jour le 2026-06-24 par Coutances Tourisme

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