Coutances

Bulles d’été initiation badminton

Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Bulles d’été initiation badminton au square de l’Evêché à Coutances.

Tous les samedis après-midi. .

Coutances 50200 Manche Normandie

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English : Bulles d’été initiation badminton

L’événement Bulles d’été initiation badminton Coutances a été mis à jour le 2026-06-24 par Coutances Tourisme