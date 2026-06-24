Bulles d’été initiation badminton Coutances
Bulles d’été initiation badminton Coutances samedi 15 août 2026.
Coutances
Bulles d’été initiation badminton
Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Bulles d’été initiation badminton au square de l’Evêché à Coutances.
Tous les samedis après-midi. .
Coutances 50200 Manche Normandie
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English : Bulles d’été initiation badminton
L’événement Bulles d’été initiation badminton Coutances a été mis à jour le 2026-06-24 par Coutances Tourisme
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