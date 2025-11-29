Bulles d’imaginaires Bains Douches municipaux Les Bains-douches Laval
Bulles d’imaginaires Bains Douches municipaux Les Bains-douches Laval samedi 29 novembre 2025.
Bulles d’imaginaires Bains Douches municipaux
Les Bains-douches 32 Quai Albert Goupil Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 14:00:00
fin : 2026-01-04 19:00:00
Date(s) :
2025-11-29 2025-12-24 2025-12-31
Bulles d’imaginaires
Dans les cabines des Bains-Douches, ornées des mosaïques d’Odorico, les oeuvres de Jérémy Perrodeau, dessinateur, de l‘Atelier Baptiste & Jaina, designers, et Denis Macrez, sculpteur ; entrent en résonance avec les collections du Musée des Sciences de Laval.
Pierres étranges, fossiles, graines ou encore minéraux y composent des paysages de matières et de mémoires traces d’un temps lent, d’un monde observé, classé, imaginé.
Les artistes s’en emparent avec leurs vocabulaires sensibles lignes, volumes, textures pour interroger la frontière entre science et intuition, construction et rêve.
À la manière des collections qui conservent ce qui a autrefois affleuré, leurs œuvres font surface, telles des bulles d’imaginaires elles témoignent d’un même désir de comprendre, d’assembler et de donner forme au réel. .
Les Bains-douches 32 Quai Albert Goupil Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 44 78 roch-alexandre.benoit@laval.fr
English :
Bubbles of imagination
German :
Blasen der Phantasie
Italiano :
Bolle di immaginazione
Espanol :
Burbujas de imaginación
L’événement Bulles d’imaginaires Bains Douches municipaux Laval a été mis à jour le 2025-11-03 par LAVAL TOURISME