Bulles d’imaginaires Bains Douches municipaux Les Bains-douches Laval

Début : 2025-11-29 14:00:00

fin : 2026-01-04 19:00:00

Bulles d’imaginaires

Dans les cabines des Bains-Douches, ornées des mosaïques d’Odorico, les oeuvres de Jérémy Perrodeau, dessinateur, de l‘Atelier Baptiste & Jaina, designers, et Denis Macrez, sculpteur ; entrent en résonance avec les collections du Musée des Sciences de Laval.

Pierres étranges, fossiles, graines ou encore minéraux y composent des paysages de matières et de mémoires traces d’un temps lent, d’un monde observé, classé, imaginé.

Les artistes s’en emparent avec leurs vocabulaires sensibles lignes, volumes, textures pour interroger la frontière entre science et intuition, construction et rêve.

À la manière des collections qui conservent ce qui a autrefois affleuré, leurs œuvres font surface, telles des bulles d’imaginaires elles témoignent d’un même désir de comprendre, d’assembler et de donner forme au réel. .

Les Bains-douches 32 Quai Albert Goupil Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 44 78 roch-alexandre.benoit@laval.fr

English :

Bubbles of imagination

German :

Blasen der Phantasie

Italiano :

Bolle di immaginazione

Espanol :

Burbujas de imaginación

