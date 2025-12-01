Bulles en folie à la patinoire Patinoire de La Barre Anglet
Bulles en folie à la patinoire Patinoire de La Barre Anglet mercredi 31 décembre 2025.
Bulles en folie à la patinoire
Patinoire de La Barre 299 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 10:30:00
fin : 2025-12-31 12:30:00
Date(s) :
2025-12-31
Célébrer le passage à la nouvelle année autour d’une coupe (sans alcool). .
Patinoire de La Barre 299 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 30 patinoire@anglet.fr
English : Bulles en folie à la patinoire
L’événement Bulles en folie à la patinoire Anglet a été mis à jour le 2025-12-08 par OT Anglet