Bulles en folie à la patinoire Patinoire de La Barre Anglet

Bulles en folie à la patinoire

Patinoire de La Barre 299 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-31 10:30:00

fin : 2025-12-31 12:30:00

2025-12-31

Célébrer le passage à la nouvelle année autour d’une coupe (sans alcool). .

Patinoire de La Barre 299 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 30 patinoire@anglet.fr

