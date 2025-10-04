Bulles et bidouilles Médiathèque Du Tonkin Villeurbanne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:00:00

Une plongée dans l’univers des robots à travers des histoires et un atelier de création d’un robot-bulle pour découvrir la programmation et le montage.

Médiathèque Du Tonkin 2 bis Promenade du lys orangé 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Tonkin Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0478897890 https://mediatheques.villeurbanne.fr/

Crédits : Nathanaël Mikles