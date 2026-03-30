Bulles et cases Visite et atelier BD chemin du château Cadaujac

Bulles et cases Visite et atelier BD

chemin du château Micro-Folie Cadaujac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Après une découverte d’œuvres du Musée numérique faisant écho à l’univers du 9? art, les enfants seront invités à s’initier au langage de la bande dessinée inventer des dialogues, créer des onomatopées et imaginer leurs propres petites scènes dessinées.

A partir de 6 ans .

chemin du château Micro-Folie Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 98 05 37

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English : Bulles et cases Visite et atelier BD

L’événement Bulles et cases Visite et atelier BD Cadaujac a été mis à jour le 2026-03-27 par Sud Bordeaux Tourisme