Bulles et cases Visite et atelier BD chemin du château Cadaujac
Bulles et cases Visite et atelier BD chemin du château Cadaujac mercredi 8 avril 2026.
Bulles et cases Visite et atelier BD
chemin du château Micro-Folie Cadaujac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-08
Date(s) :
2026-04-08
Après une découverte d’œuvres du Musée numérique faisant écho à l’univers du 9? art, les enfants seront invités à s’initier au langage de la bande dessinée inventer des dialogues, créer des onomatopées et imaginer leurs propres petites scènes dessinées.
A partir de 6 ans .
chemin du château Micro-Folie Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 98 05 37
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English : Bulles et cases Visite et atelier BD
L’événement Bulles et cases Visite et atelier BD Cadaujac a été mis à jour le 2026-03-27 par Sud Bordeaux Tourisme
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