Bulles et cases Visite et atelier BD chemin du château Cadaujac
Bulles et cases Visite et atelier BD chemin du château Cadaujac mercredi 15 avril 2026.
Bulles et cases Visite et atelier BD
chemin du château Micro-Folie Cadaujac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Après une découverte d’œuvres du Musée numérique faisant écho à l’univers du 9e art, les enfants seront invités à s’initier au langage de la bande dessinée inventer des dialogues, créer des onomatopées et imaginer leurs propres petites scènes dessinées.
A partir de 6 ans .
chemin du château Micro-Folie Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 98 05 37
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English : Bulles et cases Visite et atelier BD
L’événement Bulles et cases Visite et atelier BD Cadaujac a été mis à jour le 2026-03-27 par Sud Bordeaux Tourisme