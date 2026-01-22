Bulles géantes à la piscine

Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 15:00:00

fin : 2026-02-20 17:00:00

Date(s) :

2026-02-20

Une animation originale et amusante permettant d’évoluer à l’intérieur de bulles géantes.

Les participants pourront marcher, courir, sauter et rebondir sur l’eau en toute sécurité, tout en tentant de garder l’équilibre le plus longtemps possible.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 20 février 2026 de 15h à 17h. .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 50 45 55

English :

A fun and original animation that lets you move around inside giant bubbles.

