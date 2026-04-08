Bulles sonores, Médiathèque Aimé Césaire, Tourcoing

Bulles sonores Mercredi 8 avril, 10h30 Médiathèque Aimé Césaire Nord

Gratuit, sur réservation. Pour les enfants de 0 à 3 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-08T10:30:00+02:00 – 2026-04-08T11:30:00+02:00

Fin : 2026-04-08T10:30:00+02:00 – 2026-04-08T11:30:00+02:00

Il vous est proposé de vous plonger ensemble dans un univers musical en écoutant, en chantant et jouant avec la voix, en explorant des instruments ou des objets sonores, en dansant avec les sons.

Direction musicale : Laetitia GALLEGO

Médiathèque Aimé Césaire 285 boulevard Descat 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Blanc-seau Nord Hauts-de-France 03 20 25 61 19 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequecesaire@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320256119 »}] Bus : 30, 33 – arrêt : Descat

Les bulles sonores sont une invitation pour vous, les parents et enfants ! Profitez d’un instant suspendu pour vous poser avec votre enfant et vivre un moment autour de la musique.

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