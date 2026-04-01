Bulles sonores, Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing

Bulles sonores Mercredi 1 avril, 10h30 Médiathèque Andrée Chedid Nord

Gratuit, sur réservation. Pour les enfants de 0 à 3 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-01T10:30:00+02:00 – 2026-04-01T11:30:00+02:00

Fin : 2026-04-01T10:30:00+02:00 – 2026-04-01T11:30:00+02:00

Il vous est proposé de vous plonger ensemble dans un univers musical en écoutant, en chantant et jouant avec la voix, en explorant des instruments ou des objets sonores, en dansant avec les sons.

Direction musicale : Laetitia GALLEGO

Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Belencontre Nord Hauts-de-France 03 59 63 44 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequechedid@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634400 »}] Bus : Liane 4 – arrêt : Fin De La Guerre

Les bulles sonores sont une invitation pour vous, les parents et enfants ! Profitez d’un instant suspendu pour vous poser avec votre enfant et vivre un moment autour de la musique.

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