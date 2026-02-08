Bulles sonores Tourcoing

Bulles sonores

156 avenue Fin de la Guerre Tourcoing Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 10:30:00

fin : 2026-03-04 11:30:00

Date(s) :

2026-03-04

Il vous est proposé de vous plonger ensemble dans un univers musical en écoutant, en chantant et jouant avec la voix, en explorant des instruments ou des objets sonores, en dansant avec les sons.

Direction musicale Laetitia GALLEGO

156 avenue Fin de la Guerre Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 59 63 44 00 mediatheque@ville-tourcoing.fr

English :

We invite you to immerse yourselves together in a musical universe by listening, singing and playing with your voice, exploring instruments or sound objects, and dancing with sounds.

Musical director: Laetitia GALLEGO

