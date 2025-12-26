Bullez !, Mazières-en-Gâtine

Bullez !

Bibliothèque Mazières-en-Gâtine

Début : 2026-01-09

fin : 2026-01-09

Organisé par le réseau Lectures Nomades.

Vendredi 9 janvier à 18h30

Le prix BD Bullez ! revient pour une troisième édition, en partenariat cette année avec les bibliothèques du réseau SouRces de Parthenay-Gâtine. Bienvenue à elles ! Découvrez la richesse de la bande dessinée à travers une sélection de cinq titres de qualité. Western, thriller adapté d’un roman, manga futuriste, Bd-documentaire ou heroic-fantasy lequel aura votre préférence ?

Vous pourrez commencez votre lecture dès la fin de la soirée en empruntant un exemplaire sur place. Prix ouvert aux adultes et ados de + 15 ans.

Du 9 janvier au 12 juin dans les bibliothèques du réseau Mazières-en-Gâtine, Saint-Lin, Saint-Pardoux-Soutiers et Verruyes. Adhésion aux bibliothèques du réseau gratuite mais obligatoire pour emprunter les BD. Avec le soutien de la Médiathèque Départementale des Deux-Sèvres.

