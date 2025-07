Bullons Lectue de bandes dessinées Route du Queylou Les Eyzies

Bullons Lectue de bandes dessinées Route du Queylou Les Eyzies samedi 5 juillet 2025.

Bullons Lectue de bandes dessinées

Route du Queylou La Miellerie Les Eyzies Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 10:00:00

fin : 2025-07-06 18:00:00

Date(s) :

2025-07-05

Une aventure oisive et autogérée de lecture de bandes dessinées.

Ramènes tes BD à partager, de quoi cuisiner, ton transat ou hamac, et viens profiter, même les mains vides.

Il y aura des légumes et des grillades…Et un bar.

Et aussi un espace enfant et même un dortoir et un espace camping

Et aussi un espace enfant et même un dortoir et un espace camping (mais pas de chien) .

Route du Queylou La Miellerie Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 13 21 88 asso.banzai@proton.me

English : Bullons Lectue de bandes dessinées

An idle, self-directed comic-book reading adventure.

Bring your comics to share, your cooking gear, your deckchair or hammock, and come and enjoy, even if you’re empty-handed.

There’ll be vegetables and grills…and a bar.

There’s also a children’s area, a dormitory and a camping area

German : Bullons Lectue de bandes dessinées

Ein müßiges, selbstverwaltetes Comic-Leseabenteuer.

Bring deine Comics zum Teilen mit, etwas zum Kochen, deinen Liegestuhl oder deine Hängematte und komm und genieße, auch mit leeren Händen.

Es wird Gemüse und Gegrilltes geben … und eine Bar.

Und auch einen Kinderbereich und sogar einen Schlafsaal und einen Campingbereich

Italiano :

Un’avventura di lettura di fumetti oziosa e autogestita.

Portate i vostri fumetti da condividere, la vostra attrezzatura da cucina, la vostra sedia a sdraio o amaca, e venite a divertirvi, anche se siete a mani vuote.

Ci saranno verdure e carni alla griglia… e un bar.

E un’area per i bambini e persino un dormitorio e un’area per il campeggio

Espanol : Bullons Lectue de bandes dessinées

Una aventura ociosa y autogestionada de lectura de cómics.

Trae tus cómics para compartir, tu equipo de cocina, tu tumbona o hamaca, y ven a disfrutar, aunque estés con las manos vacías.

Habrá verduras y carnes a la parrilla… Y un bar.

También hay una zona infantil, un dormitorio y una zona de acampada

