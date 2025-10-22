Bumuntu Gaming Klub Médiathèque Luce Courville Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-22 14:00 – 17:30
Gratuit : oui Sur inscription Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99 

Initiation créative numérique en partenariat avec Nantes EsportUn atelier pour expérimenter l’intelligence artificielle créative (Midjourney, OpenAI), s’initier à l’infographie et à la conception de jeux.À partir de 7 ans – Sur inscription

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300
02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/