Bun Hay Mean Besançon Grand Kursaal Besançon

Bun Hay Mean Besançon Grand Kursaal Besançon mercredi 26 novembre 2025.

Doubs

Bun Hay Mean Besançon  Grand Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs

Tarif : 36 – 36 – 36 EUR

Tarif réduit
Début : 2025-11-26 20:00:00
fin : 2025-11-26

2025-11-26

Bun Hay Mean en spectacle au Grand Kursaal à Besançon le 26 novembre 2025. Réservez vos places en quelques clics sur drolementbien.fr.

Bun Hay Mean Tous Mytho Nouveau spectacle
Des légendes racontent que le monde a été fabrique en 6 jours.
Bun hay mean lui a écrit un nouveau spectacle Tous les jours pendant 6 ans.
Venez le voir en vrai parce qu on est tous des mythos   .

Grand Kursaal 2 Place du Théâtre
Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

