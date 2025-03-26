BUN HAY MEAN – BOURSE DU TRAVAIL Lyon

BUN HAY MEAN Début : 2026-03-12 à 20:00. Tarif : – euros.

C’est avec une profonde tristesse que nous vous informons du décès accidentel de l’artiste Bun Hay Mean.Toutes les représentations prévues sont donc annulées. Les personnes ayant acheté des billets peuvent se rapprocher de leurs points de vente habituels pour obtenir un remboursement.Nous remercions le public pour sa compréhension et son soutien dans ce moment difficile »

BOURSE DU TRAVAIL 205, PLACE GUICHARD 69003 Lyon 69