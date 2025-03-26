BUN HAY MEAN – GARE DU MIDI Biarritz

BUN HAY MEAN Début : 2026-01-09 à 20:30. Tarif : – euros.

Initialement prévu le 21 février 2025, le spectacle aura finalement lieu le 9 janvier 2026.Pour des raisons de santé, Bun Hay Mean ne pourra malheureusement pas monter sur scène le temps de sa convalescence. Les billets achetés pour les dates de 2025 seront valables pour les nouvelles dates de report 2026 ou seront remboursables dans les points de vente habituelsRemboursements possibles jusqu’au 30 mars 2025.Bun Hay Mean – Kill Bun – Nouveau spectacleAprès 4 années à faire le tour du monde il revient vous tuer de rire. La légende de Bun Hay Mean – Chinois Marrant – continue…

GARE DU MIDI 23, AVENUE FOCH 64200 Biarritz 64