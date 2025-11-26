BUN HAY MEAN – GRAND KURSAAL Besancon

BUN HAY MEAN Début : 2025-11-26 à 00:00. Tarif : – euros.

Bun Hay Mean – Tous Mytho – Nouveau spectaclePitch Bun Hay MeanAprès 4 années à faire le tour du monde, il revient vous tuer de rire.Bun Hay Mean balance un nouveau spectacle où tout peut arriver : anecdotes perso, vannes qui piquent, impros qui dérapent (volontairement ou pas…) et clichés explosés en plein vol.Il revient sur ses expériences personnelles et aborde des sujets comme la santé mentale, son premier rôle au cinéma et tout un concentré de nouveaux sketchs.Maître de l’instant, sniper de la répartie, il joue avec le public comme personne. La légende de Bun Hay Mean, du Chinois Marrant, continue

GRAND KURSAAL 2 Place du Theatre 25000 Besancon 25