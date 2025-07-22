Bun Hay Mean Kill Bun Son tout Nouveau Spectacle ! ANNULÉ Gare du Midi Biarritz

Bun Hay Mean Kill Bun Son tout Nouveau Spectacle ! ANNULÉ

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09

fin : 2026-01-09

Date(s) :

2026-01-09

SPECTACLE ANNULÉ

Communiqué de la production du spectacle

C’est avec une profonde tristesse que nous vous informons du décès accidentel de l’artiste Bun Hay Mean. Toutes les représentations prévues sont donc annulées. Les personnes ayant acheté des billets peuvent se rapprocher de leurs points de vente habituels pour obtenir un remboursement. Nous remercions le public pour sa compréhension et son soutien dans ce moment difficile . .

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

English : Bun Hay Mean Kill Bun Son tout Nouveau Spectacle ! ANNULÉ

German : Bun Hay Mean Kill Bun Son tout Nouveau Spectacle ! ANNULÉ

Italiano :

Espanol : Bun Hay Mean Kill Bun Son tout Nouveau Spectacle ! ANNULÉ

L’événement Bun Hay Mean Kill Bun Son tout Nouveau Spectacle ! ANNULÉ Biarritz a été mis à jour le 2025-10-15 par OT Biarritz