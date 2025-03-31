BUN HAY MEAN – QUATTRO Gap

La date de BUN HAY MEAN prévue le 15 janvier 2026 à 20h00 au Quattro à Gap est reportée au 13 février 2026 à 20h00.Les billets restent valables sans échange pour la date de report.« Pour des raisons de santé, Bun Hay Mean ne pourra malheureusement pas monter sur scène le temps de sa convalescence. Les billets des dates concernées seront valables pour les nouvelles dates de report ou seront remboursables dans les points de vente habituels »—La date de BUN HAY MEAN prévue le 17 octobre 2024 à 20h00 au Quattro à Gap est reportée au 15 janvier 2026 à 20h00. Les billets restent valables sans échange pour la date de report. Toutefois, les clients qui le souhaitent, peuvent se faire rembourser sur présentation de leur billet dans leur point de vente jusqu’au 17 janvier 2025.—En accord avec Philippe Delmas OrganisationN° Licence et catégorie : PLATESV-R-2021-014493 & PLATESV-R-2022-000019Bun Hay Mean – Kill Bun – Nouveau spectacleAprès 4 années à faire le tour du monde il revient vous tuer de rire. La légende de Bun Hay Mean – Chinois Marrant – continue…

QUATTRO 56 AVENUE EMILE DIDIER 05000 Gap 05