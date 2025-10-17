Bunker Brestois Grande Carène Brest

Bunker Brestois Grande Carène Brest vendredi 17 octobre 2025.

Bunker Brestois

Grande Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 22:00:00

fin : 2025-10-18 04:00:00

Date(s) :

2025-10-17

L’événement phare et idéal si vous aimez Astropolis et l’énergie brestoise !

Rassemblement sacré de la tribu électronique brestoise ! Un chaudron fiévreux où beats abrasifs, basses profondes et fulgurances live s’entrelacent toute la nuit. Chaque édition est un manifeste DIY, une carte postale sonore d’un Brest qui groove, qui claque, qui s’embrase, la plupart du temps à guichet fermé…

Informations pratiques

Ouverture des portes à 22h.

Soirée interdite aux mineurs.

Réservation fortement recommandée. .

Grande Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 46 66 00

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Bunker Brestois Brest a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole