Bunker Brestois La Carène Brest
dimanche 18 octobre 2026 · La Carène · Brest
Informations pratiques
Brest
Bunker Brestois
La Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 22:00:00
fin : 2026-10-17 04:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Cet événement ressemble à ces rares soirées où tout semble possible. On y croise des inconnus, des visages familiers, des personnalités qui attirent immédiatement l’attention et d’autres qui se révèlent au fil de la nuit. Collectifs, DJ, producteur-rices et live acts s’y donnent rendez-vous pour dessiner un paysage électronique mouvant, des pulsations les plus hypnotiques aux déflagrations les plus intenses.
Une invitation à se laisser guider par les affinités, à suivre une intuition, à s’aventurer là où l’on n’aurait pas pensé aller. Imaginée avec Astropolis, cette nouvelle édition célèbre les rencontres qui naissent sur un dancefloor : imprévues, éphémères parfois, mais dont les plus belles ne s’oublient pas au petit matin.
Informations pratiques :
Réservation recommandée.
Ouverture des portes à 22h, fermeture à 4h30. .
La Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 46 66 00
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English :
L’événement Bunker Brestois Brest a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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