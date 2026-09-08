Bunker Brestois La Carène Brest

Informations pratiques

Brest

Bunker Brestois

La Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 22:00:00

fin : 2026-10-17 04:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Cet événement ressemble à ces rares soirées où tout semble possible. On y croise des inconnus, des visages familiers, des personnalités qui attirent immédiatement l’attention et d’autres qui se révèlent au fil de la nuit. Collectifs, DJ, producteur-rices et live acts s’y donnent rendez-vous pour dessiner un paysage électronique mouvant, des pulsations les plus hypnotiques aux déflagrations les plus intenses.

Une invitation à se laisser guider par les affinités, à suivre une intuition, à s’aventurer là où l’on n’aurait pas pensé aller. Imaginée avec Astropolis, cette nouvelle édition célèbre les rencontres qui naissent sur un dancefloor : imprévues, éphémères parfois, mais dont les plus belles ne s’oublient pas au petit matin.

Informations pratiques :

Réservation recommandée.

Ouverture des portes à 22h, fermeture à 4h30. .

La Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 46 66 00

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English :

L’événement Bunker Brestois Brest a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue