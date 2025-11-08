« Bunny Lake a disparu ». 4ème séance du Ciné-club de la bibliothèque Germaine Tillion Bibliothèque Germaine Tillion Paris

« Bunny Lake a disparu ». 4ème séance du Ciné-club de la bibliothèque Germaine Tillion Bibliothèque Germaine Tillion Paris samedi 8 novembre 2025.

Ann Lake, une Américaine, vient d’arriver à Londres en compagnie de son frère. Le matin de l’emménagement, la jeune mère laisse sa petite fille, Bunny Lake, dans une école privée. Mais lorsque, quelques heures plus tard, elle vient la chercher, celle-ci a disparu. Ann prévient alors Scotland Yard.

Mais Bunny Lake a-t-elle seulement existé ?

Le scenario est inspiré du roman d’Evelyn Piper Bunny Lake a disparu.

Dans « Bunny Lake », la folie guette sous l’apparence de la normalité. La simplicité de l’intrigue, la transparence de l’enquête, où tout paraît couler de source, et la limpidité de la mise en scène distillent sans en avoir l’air un sentiment de paranoïa grandissant.

Otto Preminger est le réalisateur de classiques incontournables tels que Laura (1944), La rivière sans retour (1953) ou encore Autopsie d’un meurtre (1959). Son cinéma apparait aujourd’hui comme une apogée du classicisme. Il repose sur un art de l’équilibre et un génie de la composition plastique aussi bien que de la narration.

Emprunter le film dans les bibliothèques de Paris : Bunny Lake a disparu dvd

Introduction, présentation et mise en contexte par Patrice Bougon, chargé de cours cinéma à l’Université Sorbonne Nouvelle.

Venez découvrir – ou revoir – le film d’Otto Preminger, « Bunny Lake a disparu ». C’est à la bibliothèque Germaine Tillion et c’est la 4ème séance de son Ciné-Club toujours en compagnie de Patrice Bougon.

Le samedi 08 novembre 2025

de 15h00 à 17h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-08T16:00:00+01:00

fin : 2025-11-08T18:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-08T15:00:00+02:00_2025-11-08T17:30:00+02:00

Bibliothèque Germaine Tillion 6 rue du Commandant Schlœsing 75016 Paris