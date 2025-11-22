Buntspecht En Concert À Paris Le Hasard Ludique Paris

Buntspecht pour la première fois en concert à Paris !

Buntspecht pour la première fois en concert à Paris !

Impossible de mettre Buntspecht dans une case : le sextet viennois défie toute classification musicale.

Naviguant aisément entre les genres – la pop psychédélique en fait partie –, Buntspecht se réinvente sans cesse avec une liberté artistique sans pareille. Comme un éternel rappel qu’il reste tant d’émotions à partager, de rêves à vivre éveillé et de sensations à retranscrire sur papier.

Sur scène, cette alchimie émotionnelle atteint son apogée, où l’énergie communicative du groupe s’exprime pleinement, invitant irrésistiblement à la danse et à la rêverie.

Avec leur nouvel album, « Konstrukt 5 », sorti en mars 2025, Buntspecht signe un disque empreint d’une beauté sauvage et d’une intensité psychédélique. Né d’une session créative spontanée au pied des montagnes du Rax, cet album traduit une volonté de préserver la beauté au milieu du chaos, en mêlant légèreté radicale et gravité poétique.

Le 22 novembre, Buntspecht traversera les frontières pour une date exceptionnelle au Hasard Ludique. Une occasion unique de découvrir l’énergie brute d’un groupe qui a tant de fougue à revendre.

Buntspecht En Concert À Paris au Hasard Ludique !

Le samedi 22 novembre 2025

de 20h00 à 22h30

payant Public jeunes et adultes.

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018



Ils décident alors de saisir cette belle opportunité et embarquent avec eux architectes et conseillers en tout genre, pour se lancer dans cette aventure.

Sensible à leur démarche et leur persévérance, la Mairie de Paris leur dit « oui ».Paris

