Burdigala au temps des Romains. Nœud routier de l’Aquitaine romaine, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Burdigala au temps des Romains. Nœud routier de l’Aquitaine romaine Jeudi 19 mars, 16h00 Musée d’Aquitaine Gironde

Entrée libre

Début : 2026-03-19T16:00:00+01:00 – 2026-03-19T17:30:00+01:00

Fin : 2026-03-19T16:00:00+01:00 – 2026-03-19T17:30:00+01:00

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Conférence proposée dans le cadre de la saison antique, avec François Didierjean, professeur agrégé d’histoire, membre associé d’Ausonius. musée d’Aquitaine conférence

Borne routière, collection musée d’Aquitaine. Photo F. Deval, mairie de Bordeaux