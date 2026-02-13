Burdigala au temps des Romains. Nœud routier de l’Aquitaine romaine, Musée d’Aquitaine, Bordeaux
Entrée libre
Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine
Conférence proposée dans le cadre de la saison antique, avec François Didierjean, professeur agrégé d’histoire, membre associé d’Ausonius. musée d’Aquitaine conférence
Borne routière, collection musée d’Aquitaine. Photo F. Deval, mairie de Bordeaux