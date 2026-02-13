Burdigala au temps des Romains. Un jour je serai brodeuse…, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Burdigala au temps des Romains. Un jour je serai brodeuse… Mardi 24 février, 18h00 Musée d’Aquitaine Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-24T18:00:00+01:00 – 2026-02-24T19:30:00+01:00

Fin : 2026-02-24T18:00:00+01:00 – 2026-02-24T19:30:00+01:00

Cette conférence s’inscrit dans le cadre de la saison antique « Burdigala : Bordeaux au temps des Romains » proposée du 11 février au 26 avril.

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Conférence « Un jour je serai brodeuse… Identité et personnalité des gens de métiers du textile à Rome », avec Anne Delaplace, doctorante, Institut Ausonius, université Bordeaux Montaigne musée d’Aquitaine conférence

© musée du Berry – Bourges