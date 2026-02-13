Burdigala au temps des Romains. Un jour je serai brodeuse…, Musée d’Aquitaine, Bordeaux
Burdigala au temps des Romains. Un jour je serai brodeuse…, Musée d’Aquitaine, Bordeaux mardi 24 février 2026.
Entrée libre
Début : 2026-02-24T18:00:00+01:00 – 2026-02-24T19:30:00+01:00
Fin : 2026-02-24T18:00:00+01:00 – 2026-02-24T19:30:00+01:00
Cette conférence s’inscrit dans le cadre de la saison antique « Burdigala : Bordeaux au temps des Romains » proposée du 11 février au 26 avril.
Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine
Conférence « Un jour je serai brodeuse… Identité et personnalité des gens de métiers du textile à Rome », avec Anne Delaplace, doctorante, Institut Ausonius, université Bordeaux Montaigne musée d’Aquitaine conférence
© musée du Berry – Bourges