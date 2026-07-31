Bureau de change Nastyjoe -Tickles Nilvange

Informations pratiques

Nilvange

Bureau de change Nastyjoe -Tickles

3 rue Victor Hugo Nilvange Moselle

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-26 20:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Bureau De Change (UK), groupe de noise post-punk au style d’écriture reconnaissable, mêle humour sardonique et message politique tranché, le tout porté par de fortes résonances féministes.

NASTYJOE se distingue par des mélodies qui rappellent sans conteste les années 90, outsider de la scène rock hexagonale, le groupe offre des performances électrisantes avec une sincérité rare.

Tension et puissance sonore, couplets harmonieux et refrains sauvages, leur musique entre indie rock et post-punk, rappelle Fontaines DC, The Cure, Blur ou encore Shame.

Après deux EPs d’affilée, TICKLES sort enfin son tout premier album. Toujours animé par l’énergie brute de ses racines noise punk, le quatuor va plus loin et livre un disque plus sombre, plus rageur, plus viscéral.Tout public

20 .

3 rue Victor Hugo Nilvange 57240 Moselle Grand Est +33 3 82 54 07 07

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English :

Bureau De Change (UK), a post-punk noise band with a distinctive songwriting style that blends sardonic humor and a sharp political message, all underpinned by strong feminist undertones.

NASTYJOE stands out with melodies that unmistakably evoke the ’90s; as an outsider on the French rock scene, the band delivers electrifying performances with rare sincerity.

With tension and sonic power, harmonious verses, and wild choruses, their music—somewhere between indie rock and post-punk—brings to mind Fontaines DC, The Cure, Blur, and Shame.

After two EPs in a row, TICKLES is finally releasing its very first album. Still driven by the raw energy of their noise-punk roots, the quartet pushes the boundaries further, delivering a darker, angrier, and more visceral album.

L’événement Bureau de change Nastyjoe -Tickles Nilvange a été mis à jour le 2026-07-31 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME