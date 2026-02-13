Bureau de vote littéraire, GEM Grain de Café, Bordeaux
Bureau de vote littéraire 7 mars – 10 avril GEM Grain de Café Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-07T10:00:00+01:00 – 2026-03-07T18:00:00+01:00
Fin : 2026-04-10T10:00:00+02:00 – 2026-04-10T18:00:00+02:00
Fabrique du citoyen #11Notre santé mentale
BUREAU DE VOTE LITTERAIRE
Le Bureau de vote littéraire est un dispositif insolite conçu par les bibliothèques de Bordeaux pour faire un clin d’œil aux élections municipales qui se dérouleront pendant la Fabrique du citoyen
Venez écouter des extraits de romans humoristique, sur la santé mentale ou encore des textes issus des ateliers d’écriture du GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle) Grain de Café.
Et votez ainsi pour votre texte préféré. Les textes seront disponibles en version texte et en version audio (écoute avec casque).
Ce bureau de vote sera itinérant sur les lieux suivants :
7 mars devant le Grand théâtre
9-12 mars : GEM Grain de café rue Maucoudinat
13 mars : devant la Maison éco-citoyenne
17-26 mars : bibliothèque Mériadeck
27-28 mars : Escales du livre
9-10 avril : Garage moderne
GEM Grain de Café 1 rue Maucoudinat, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine
Lecture/Ecoute de textes La Fabrique du citoyen
