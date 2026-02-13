Bureau de vote littéraire, GEM Grain de Café, Bordeaux

Bureau de vote littéraire 7 mars – 10 avril GEM Grain de Café Gironde

Entrée libre

Début : 2026-03-07T10:00:00+01:00 – 2026-03-07T18:00:00+01:00

Fin : 2026-04-10T10:00:00+02:00 – 2026-04-10T18:00:00+02:00

Fabrique du citoyen #11Notre santé mentale

BUREAU DE VOTE LITTERAIRE

Le Bureau de vote littéraire est un dispositif insolite conçu par les bibliothèques de Bordeaux pour faire un clin d’œil aux élections municipales qui se dérouleront pendant la Fabrique du citoyen

Venez écouter des extraits de romans humoristique, sur la santé mentale ou encore des textes issus des ateliers d’écriture du GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle) Grain de Café.

Et votez ainsi pour votre texte préféré. Les textes seront disponibles en version texte et en version audio (écoute avec casque).

Ce bureau de vote sera itinérant sur les lieux suivants :

7 mars devant le Grand théâtre

9-12 mars : GEM Grain de café rue Maucoudinat

13 mars : devant la Maison éco-citoyenne

17-26 mars : bibliothèque Mériadeck

27-28 mars : Escales du livre

9-10 avril : Garage moderne

GEM Grain de Café 1 rue Maucoudinat, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Lecture/Ecoute de textes La Fabrique du citoyen

