Bureau Information Familles devant l’école maternelle Thiviers 26 juin 2025 16:00

Dordogne

Bureau Information Familles devant l’école maternelle 47 Rue Jean Jaurès Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-26 16:00:00

fin : 2025-06-26

Date(s) :

2025-06-26

Accueil et information sur toutes les questions relatives à la famille et à la parentalité (petite enfance, loisirs, soutien à la parentalité)

Accueil et information sur toutes les questions relatives à la famille et à la parentalité (petite enfance, loisirs, soutien à la parentalité) .

devant l’école maternelle 47 Rue Jean Jaurès

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 85 56 86

English : Bureau Information Familles

Welcome and information on all issues relating to the family and parenthood (early childhood, leisure activities, support for parenthood)

German : Bureau Information Familles

Empfang und Information zu allen Fragen im Zusammenhang mit Familie und Elternschaft (Kleinkindalter, Freizeit, Unterstützung der Elternschaft)

Italiano :

Accoglienza e informazioni su tutte le questioni relative alla famiglia e alla genitorialità (prima infanzia, attività del tempo libero, sostegno alla genitorialità)

Espanol : Bureau Information Familles

Acogida e información sobre todas las cuestiones relacionadas con la familia y la paternidad (primera infancia, actividades de ocio, apoyo a la paternidad)

L’événement Bureau Information Familles Thiviers a été mis à jour le 2025-06-20 par Isle-Auvézère